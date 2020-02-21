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19:32 21.02.2020

Анна Новосад на STEM is FEM рассказала, почему девушкам стоит обращать внимание на STEM-специальности

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Анна Новосад на STEM is FEM рассказала, почему девушкам стоит обращать внимание на STEM-специальности

Найти свое призвание в энергетике или экологии призвали школьниц из 15 городов Украины на образовательном модуле благотворительного проекта STEM is FEM. Проект занимается популяризацией различных направлений STEM-образования среди девушек.

В ходе модуля девушки пообщались с женщинами, которые работают в разных направлениях энергетики и экологии. Директор Европейско-Украинского Энергетического Агентства Александра Гуменюк уделила время разговоре о "чистой" энергетике в Украине и о том, какие преграды она встречает на своем пути. Популяризаторка устойчивого строительства Оксана Гуцаленко рассказала о том, как меняются в современности идеи жилого дома и как это связано с идеями ООН относительно устойчивого развития. Также на вопросы девушек ответили специалистка по вопросам воды, санитарии и гигиены в ЮНИСЕФ Наталья Коломиец и консультантка по экоменеджменту Юлия Маклюк.

"ВНО по математике и естественным наукам девочки сдают лучше мальчиков, но затем в вузы на специальности, связанные с этими науками они идут значительно реже. И я абсолютно убеждена, что проблема не в том, что вы что-то плохо знаете, а в том что общество, родители, учителя, система говорят, что вам туда не надо. Предполагаю, что для многих из вас при выборе своего пути будет стоять вопрос – действительно ли мне двигаться в направлении STEM-профессий, или выбрать что-то более популярное в обществе – типа юриста, экономиста, журналистики или международных отношений. Поэтому я хочу каждой из вас пожелать, что бы вы не бросали свою мечту развиваться именно в этой теме, я хочу, чтобы вы занимались тем, в чем вы чувствуете себя сильными, тем, в чем вы хотите развиваться. Поэтому верьте в себя. Никогда не верьте тем, кто говорит, что девушки меньше способны на что-то только потому, что они девушки", - сказала в своей речи на открытии модуля Министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Помимо лекций участницы посетили профильные учреждения. В первом – центральной диспетчерской службе ДТЭК Киевских Электросетей девушкам рассказали, почему важно, к какой категории потребителей электроэнергии относятся больницы с операционными, и какое отношение диспетчерская имеет к пилоту, который пытается посадить самолет в Борисполе. А еще девушки самостоятельно нашли на схеме ЧАЭС и поняли, что отсутствие генерации электричества на станции не повод исключать ее из большого "организма" электрической системы страны.

А во втором учреждении – Украинском гидрометеорологическом институте ДСНС и НАН Украины участницам рассказали, каким образом йодом или сухим льдом ученые управляют облаками, чтобы дожди выпадали прямо в водохранилища, и показали, как расшифровывают данные с синоптических спутников в инфракрасном спектре в реальном времени. Девушки узнали, почему иногда +2 градуса ощущаются, как -5, а центральная Украина, с точки зрения климата, считается самой комфортной для жизни. Конечно, не получилось обойти и вопрос, почему синоптики не всегда правильно прогнозируют изменения погоды.

«Не многим украинским школьникам удается побывать на государственных энергетических предприятиях. Я рад, что мы предоставили такую возможность участницам модуля STEM is FEM, и они смогли познакомиться с производственным циклом, увидеть, кто работает в отрасли, насколько эффективны существующие технологии, задать интересующие их вопросы и узнать много нового из первых уст, от работников энергетической отрасли», - говорит один из инициаторов проекта, руководитель компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

По словам организаторов проекта, уже в следующем месяце стартует онлайн-конкурс на участие в следующем модуле STEM is FEM по теме «робототехника».

Теги: #модуль #stem #fem #новосад
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