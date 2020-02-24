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15:41 24.02.2020

Минобразования Украины начало менять подходы по организации подготовки учебников и их экспертизы

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Минобразования Украины начало менять подходы по организации подготовки учебников и их экспертизы

Министр образования и науки Анна Новосад заявляет, что ведомство начало менять подходы по организации подготовки учебников и их экспертизы.

"Каждый из нас знает, особенно родители, которые сталкиваются с учебниками часто, что они, к сожалению, все еще не до конца качественные, там все еще много фактологических ошибок, много ценностных искажений, много несанкционированного использования авторских материалов. Это все приводит к тому, что ребенок, который обучается по такому учебнику получает соответствующий результат своего образования», - сказала Новосад на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Министр отметила, что в связи с этим ведомство постепенно меняет подход к экспертизе учебников и организации процесса полготовки и изданию учебников в целом.

"Ключевое, что экспертиза точно должна иметь больше времени на ее проведение, точно должна иметь больше времени на отбор экспертов, на их обучение и оценку деятельности, и на шлифовку критериев, по которым осуществляется экспертиза", - добавила Новосад.

В частности, 24 февраля стартует отбор учебников учителями. С 24 февраля по 12 марта, во время второго этапа конкурсного отбора, учителя начальной школы будут пересматривать фрагменты электронных версий учебников для 3 класса.

Принципы и критерии отбора, а также качество учебной литературы для Новой украинской школы они будут обсуждать на методобъединении. Выбор учителей должен быть утвержден решением педсовета. После этого школа, по результатам выбора учителя, будет заполнять специальную форму в Государственной информационной системе образования (ГИСО).

"Таким образом, информацию о заказе конкретных названий учебников получает Институт модернизации содержания образования. Окончательные результаты выбора каждого учебного заведения обнародуют на портале "Прозрачный выбор учебников", - отмечают в министерстве.

Для обеспечения прозрачности выбора учебников распечатку из ГИСО, а также решение педсовета обязательно обнародуют на сайтах учреждений общего среднего образования. Результаты выбора также обобщаться и областными органами управления образованием. Таким образом, выверенная статистика "заказ" станет основанием для формирования тиражей на издание учебников.

"В этом году учителя могут пожаловаться на давление при отборе учебника на специальную горячую линию, которая сотрудничает со службой образовательного омбудсмена: "Горячая линия" - 0442481750, dpo@imzo.gov.ua, expert37mon@gmail.com, или же образовательном омбудсмену: 044 4067234, 095 1438726", - сообщили в ведомстве.

Согласно данным Минобразования, бюджет на учебники на 2020 год составляет 587,6 млн грн. Общий тираж на 2020 год 10 млн 498 тыс. 348 экземпляров (в том числе учебники для 3 класса - 4 млн 501 тыс. 524 экземпляры и 7 класса - 2 млн 875 тыс. 735 экземпляров). Кроме учебников в 2020 году будут печататься пособия для учителей и пособия серии "Школьная библиотека".

Предполагается, что в следующие 5 лет будут печататься следующие линейки: 2020 год - 3, 7 классы, 2021 год - 4, 8 классы, 2022 год - 5, 9 классы, 2023 год - 1, 6,10 классы, 2024 год - 2, 7, 11 классы.

Теги: #минобразования #новосад
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