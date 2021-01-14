STEM is FEM объявил отборочный тур на бесплатный учебный модуль «Computer science»

Благотворительный образовательный проект STEM is FEM начал отборочный тур на участие в 9-м учебном модуле. На этот раз украинских школьниц познакомят с компьютерной наукой.

Согласно LinkedIn Emerging Jobs Report, в 2018 году спрос на инженеров по Machine Learning на рынке труда в США выросла в 12 раз. По прогнозам International Data Corporation, к 2021 году мировые расходы на ML- и AI- (искусственный интеллект) индустрии составят $57,6 млрд, в то время как в 2017 году составили $12 млрд.

Не отстает от мировых трендов и Украина. В нашей стране активно развивается стартап-экосистема, поэтому профессионалы в машинном обучении широко востребованы на отечественном рынке. Украинские разработки, такие как платформа для подбора репетиторов и изучения иностранных языков Preply, онлайн-тренажер для геймеров Mobalytics, сервис видеостриминга Restream и многие другие получают миллионные финансирования от иностранных инвесторов.

Приобщиться к миру цифровых разработок украинских школьниц приглашает благотворительный образовательный проект STEM is FEM. Машинное обучение – лишь одна из дисциплин, которым посвящен очередной учебный модуль «Computer science». Слушательниц познакомят с полным спектром дисциплин, входящих в компьютерную науку – искусственный интеллект, автоматизация структуризации данных, проектирование компьютеров и сетей, а также моделирования данных и информационных процессов. Об этом рассказал инициатор проекта STEM is FEM, руководитель IT-компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

«Модуль Computer Science – это возможность узнать больше об области компьютерных наук. Те, кто интересуется работой в IT-секторе, часто думают, что для этого достаточно знать один или несколько языков программирования. Однако, чтобы конкурировать на рынке труда, важно иметь комплексные знания, изучать также алгоритмы, базы данных, компьютерную архитектуру и другие дисциплины, – говорит Сапар Карягдыев, – Наш модуль поможет сформировать у участниц целостное представление о том, что такое Computer Science, и как выбрать правильное направление для дальнейшего обучения и саморазвития».

В течение двух дней опытные специалистки будут читать девушкам лекции по этим дисциплинам и проводить мастер-классы. На мероприятии также предусмотрены мотивационные спичи известных успешных женщин и призовой конкурс.

Модуль состоится 20-21 февраля в онлайне. К участию приглашаются ученицы украинских средних учебных заведений. Узнать детали и подать заявку можно на официальном сайте проекта Stemisfem.org до 29 января включительно.