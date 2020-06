Доминика Стояноска: Украинские женщины интересуются инженерией втрое реже мужчин

Каким образом 3D-технологии помогают в борьбе с коронавирусом и как к этому могут присоединиться украинские школьницы, выяснял проект STEM is FEM на пятом образовательном модуле "3D моделирование и печать".

3D-технологии уже стали неотъемлемой частью производства во многих отраслях. Благодаря скорости и экономичности изготовления объектов, 3D печать позволяет быстро адаптироваться к происходящему в мире. Не стала исключением и борьба с пандемией коронавируса. Например, лаборатория Fabricator Fablab изготовила 30000 защитных щитков для медиков по всей Украине.

"В этом кейсе хорошо видно, как 3D принтер позволяет оптимизировать модель. У нас было несколько вариантов этого ободка. Первый мы взяли с open source чешской компании. Благодаря отзывам от врачей мы его потом немного уменьшили, и немного расширили. И так мы вывели идеальную модель. Если бы мы делали это традиционными методами, мы бы делали это значительно дольше, а каждое изменение стоило бы десятки тысяч долларов", – рассказывает Марина Черныш, операционный директор Fablab Fabricator.

Присоединились к борьбе с последствиями коронавируса и участницы модуля – украинские старшеклассницы. Их конкурсным заданием стало создание 3D-модели городской лавочки, которая помогает соблюдать режим социальной дистанции. Победительницей стала Ирина Лучин из Ивано-Франковска. Ее концепт лавочки повторяет естественные формы.

"Сегодня мы движемся к цифровому миру. Проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что до сих пор остается гендерное неравенство. В исследовательской деятельности только 30% – женщины. И им все еще платят меньше. Ситуация в развитых странах лучше, но не намного. В сфере информационных технологий даже в развитых странах женщин только 17%. И в странах ЕС женщины в секторе технологий получают на 19% меньше чем мужчины за одинаковую работу. В Украине мы видим, что женщины в три раза реже мужчин занимаются инженерией. Но очень важно, чтобы женщины принимали участие в тех изменениях, которые сейчас происходят в мире", – уверена мотивационная спикер проекта, исполняющая обязанности главы офиса "ООН Женщины"» в Украине Доминика Стояноска.

"В начале учебного года мы запустили проект STEM is FEM. Его участницы смогли пройти обучение по таким направлениям, как биотехнологии, IT, экология и энергетика, робототехника, 3D-моделирование и печать. Важно, чтобы в будущем женщин-исследовательниц в этих отраслях становилось все больше, и они вносили свой вклад в их развитие наравне с мужчинами. Для этого существует наш проект, популяризирующий STEM-образование среди украинских школьниц. Многие из участниц STEM is FEM уже этим летом поступят в вузы на технические специальности", – рассказывает инициатор проекта STEM is FEM, руководитель компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

Проект STEM is FEM – это образовательная благотворительная инициатива. Цель проекта – обратить внимание украинских школьниц на образование в STEM-направлениях. В июне состоялся пятый образовательный модуль проекта.