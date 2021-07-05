STEM is FEM научил украинских школьниц финансовой грамотности

Как работает технология блокчейн? Что нужно знать банкирам кроме математики? Как правильно распоряжаться своими средствами, чтобы не бояться выхода на пенсию? – на все эти и многие другие вопросы в течение двух дней девушкам-слушательницам образовательного модуля «Финансы» от проекта STEM is FEM отвечали опытные эксперты финансово-экономической отрасли Украины.

Заместитель председателя правления Райффайзен Банк Наталья Гурина рассказала, что работа в банке – это не только работа с цифрами. Кое-где она требует знаний в очень широком спектре отраслей.

«Работа с рисками в банке – это очень разноплановая работа. Чтобы проанализировать, например, стоимость и надежность залога, или выдать кредит, надо быть хоть немного специалистом во многих областях. Например, по недвижимости и агропромышленности – знать цены, тенденции на рынке, тренды в сельском хозяйстве, знать стоимость земли, особенности ее обработки и т.д.», - отметила Наталья.

Также спикеры модуля рассказали о своих собственных лайфхаках успешности. Первая заместительница Председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова вдохновила девушек не обращать внимания на гендерные стереотипы и идти к победе вопреки всем предубеждениям.

«Гендерные стереотипы действительно все еще существуют, и девушкам в нашем мире труднее. Но, поверьте в себя. Вы должны быть счастливыми. Только общество счастливых людей способно создавать хорошие перспективные вещи. Когда человек несчастлив – все, кто рядом с ним, тоже несчастны. И эта энергетика испортит все. Поэтому нужно мечтать и идти за своими мечтами», – отметила Рожкова.

Модуль завершился тематическим конкурсом. Девушки создавали личный финансовый план до собственного выхода на пенсию. Лучше всех с заданием справилась Мария Михновская из Киева. За это девушка получила Гран-при – 17 000 гривен на депозитном счете сроком до совершеннолетия от партнера модуля – Raiffeisen банка.

«О том, что украинскому школьному образованию не хватает уроков по финансовой грамотности, говорят уже давно. Но, пока только говорят. Именно поэтому мы посвятили очередной модуль STEM is FEM теме финансов и на конкретных примерах продемонстрировали, почему эта тема является сверхважной. Этот навык, я уверен, полезен для человека любой специальности и любого пола. С его помощью нашим девушкам легче будет сориентироваться в выборе будущей карьеры», – рассказывает инициатор проекта, основатель технологической компании Roosh Сергей Токарев.