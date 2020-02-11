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14:12 11.02.2020

Наряду с развитием опорных школ необходимо поддерживать малые, откуда невозможно подвозить детей - Новосад

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Наряду с развитием опорных школ необходимо поддерживать малые, откуда невозможно подвозить детей - Новосад

Министр образования и науки Анна Новосад считает необходимым внедрять поддержку малых образовательных заведений, откуда невозможно подвозить детей в опорные школы, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы проехали 9 школ Черниговской области. Среди них - заведения, где учатся 42 ученика, 40 учеников, что, конечно, очень мало. И мы видим, что в случае вашей области это не результат неэффективности, потому что здесь закрыто очень много школ, и вы активно работаете с сетью. Основная проблема - плотность населения. Здесь просто физически мало людей: есть районы, где живут 7 человек на 1 кв км. Расстояния между маленькими школами такие, что вы физически не можете возить учеников", - сказала Новосад во время встречи с руководителями местных органов управления образованием Черниговской области.

По мнению министра, к таким регионам необходимо применять определенные корректирующие коэффициенты при финансировании.

Она добавила, что помимо финансирования, первоочередным является разработка программ образовательной поддержки для таких заведений.

"Основной вызов для малокомплектных школ - это качество образования в них. Мы должны работать с учителями и давать детям в таких заведениях больше возможностей, чтобы они могли получать лучшие знания и навык", - отметила Новосад.

Теги: #школа #образование #новосад
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