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09:29 30.01.2020

Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака

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Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака своего имени и названия международного общественного движения школьников, которое она инициировала своими акциями протеста в защиту климата.

"Я подала заявку на регистрацию моего имени, а также Fridays For Future (название движения школьников в защиту климата - ИФ), Skolstrejk for klimatet (шведское название движения - ИФ) и так далее в качестве торговых знаков. Это действие нужно для защиты движения и его деятельности", - написала Тунберг в своем Instagram в среду.

Такое решение активистка объяснила тем, что зачастую ее имя и название движения используют неправомерно, в частности, в коммерческих целях без соответствующего на это согласия.

"К сожалению, есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или лживо заявляют, что они "представляют" меня, чтобы общаться с высокопоставленными лицами, политиками, СМИ, деятелями искусства и так далее", - добавила она.

За последний год 17-летняя шведка Грета Тунберг получила широкую известность. Ее приглашали выступить в международных организациях, в частности, в ООН. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с климатом, Тунберг в прошлом году начала по пятницам, вместо занятий в школе, приходить к шведскому парламенту, требуя от властей активных мер для защиты окружающей среды. Постепенно ее одиночная акция нашла поддержку в других странах мира и переросла в движение школьников и студентов, требующих действий для предотвращения глобального потепления. Грету Тунберг поддерживают многие политики и знаменитости. С ней, в частности, встречался генсек ООН Антониу Гуттерриш и актер Арнольд Шварценеггер, а также принц Чарльз.

В сентябре 2019 года она выступила в ООН, обвинив лидеров стран мира в том, что они, не предпринимая мер по защите климата, "украли" у нее "мечты и детство".

Активистка отказывается летать на самолетах, аргументируя это слишком большим количеством вредных выбросов в атмосферу. По этой причине на различные крупные мероприятия в другие страны мира она отправляется либо на поезде, либо на морских суднах.

Тунберг не ест продукты животного происхождения и убедила своих родителей тоже стать веганами. 17-летняя девушка страдает от синдрома Аспергера, который сама Грета называет "даром".

Теги: #грета_тунберг #авторские_права
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