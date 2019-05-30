Украинская лига авторских и смежных прав получила право собирать роялти за музыку в ресторанах

Украинская лига авторских и смежных прав получила эксклюзивное право собирать вознаграждения (роялти) за звучание звукозаписей песен в заведениях индустрии гостеприимства – ресторанах, отелях, кафе, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на сайте в четверг.

Согласно сообщению, МЭРТ также аккредитовал общественный союз "Украинский музыкальный альянс" на сбор вознаграждения за использование звукозаписей телерадиоорганизациями, провайдерами программной услуги, онлайн-вещателями и другими лицами, которые занимаются публичным вещанием.

Собранные этими организациями коллективного управления (ОКУ) средства в дальнейшем будут распределяться между исполнителями, производителями фонограмм и видеограмм, отмечает МЭРТ.

Как сообщалось, соответствующие конкурсы прошли 6-10 мая. Помимо них должно было пройти еще два конкурса в сферах кабельной ретрансляции и правонаследования, однако они не состоялись, поскольку ни одна из подавших заявки ОКУ не были достаточно репрезентативными.

При этом конкурсы в четырех других сферах состоятся в конце сентября, то есть через 14 месяцев после вступления в силу нового закона в сфере авторского права.