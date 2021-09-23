Грета Тунберг собирается участвовать в демонстрации в Берлине

Шведская активистка Грета Тунберг собирается в пятницу, 24 сентября, участвовать в демонстрации движения Fridays For Future в Берлине, сообщает издание Morgenpost.

В пятницу движение проводит глобальную забастовку, в которой участвуют эко-активисты в разных странах, в Германии акции запланированы в более чем в 350 точках.

По словам Тунберг, демонстрация не является частью предвыборной кампании какой-либо партии - в ФРГ 26 сентября пройдут парламентские выборы.

"Мы не лоббисты "Зеленых"", - заявила активистка.

По ее словам, демонстрации призваны прежде всего привлечь внимание людей к проблемам климата.