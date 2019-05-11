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12:41 11.05.2019

ГФС за 4 месяца 2,6 тыс. раз приостановила таможенное оформление из-за подозрений в нарушении авторских прав

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ГФС за 4 месяца 2,6 тыс. раз приостановила таможенное оформление из-за подозрений в нарушении авторских прав

Украинские таможни за январь-апрель 2019 года 2,6 тыс. раз приостанавливали оформление товаров из-за возможного нарушения права интеллектуальной собственности, однако возбудили всего три дела об их нарушении, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) в субботу.

В частности, одесские таможенники возбудили дела по ст.476 Таможенного кодекса Украины за попытки провезти автозапчасти "Toyota" (стоимостью около 23,5 млн грн), автокосметику (стоимостью около 1,7 млн грн) и обувь "с обозначениями, похожими на торговую марку "три полоски" (вероятно, Adidas – ИФ) на 117 тыс. грн".

Согласно ранее обнародованным данным ГФС, за восемь первых месяцев 2016 года было зафиксировано 3,96 тыс. случаев приостановки таможенного оформления по подозрениям в нарушении авторских прав и 12 возбужденных дел, за 4 месяца 2017 года – соответственно 3,095 тыс. и 5 дел, за 7 месяцев 2018 года –4,2 тыс. и 7 дел.

ГФС уточняет, что в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности по заявлениям правообладателей в настоящий момент внесены 4015 объектов, из них 48 - с начала 2019 года.

В реестр вносят объекты авторского права и смежных прав, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, торговые марки, географические указатели (указатели происхождения товаров) и сорта растений, напоминают в ведомстве.

Теги: #таможня #украина #авторские_права #гфс
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