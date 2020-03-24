Грета Тунберг считает, что могла заразиться Covid-19

Шведская эко-активистка Грета Тунберг подозревает, что могла заразиться новым коронавирусом, пишет во вторник британское издание The Guardian.

"Около десяти дней назад я почувствовала ряд симптомов в то же время, что и мой отец, который вернулся со мной из Брюсселя", - написала она на своей странице в Instagram.

"Я чувствовала усталость, был озноб, боль в горле и кашель. У моего отца были те же симптомы, но гораздо более сильные и с высокой температурой", - добавила 17-летняя активистка.

Тунберг отметила, что последние две недели она провела дома. По ее словам, в Швеции "можно сдать анализ на наличие вируса только в самых тяжелых случаях", поэтому девушка не до конца уверена в том, что заразилась именно этим вирусом.

"Поэтому я не проходила тест на Covid-19, но очень вероятно, что у меня был именно он, учитывая симптомы и обстоятельства", - написала она.

Тунберг отметила, что сейчас чувствует себя гораздо лучше, и призвала всех оставаться дома, чтобы предотвратить распространение Covid-19.

"На нас, тех, кто не относится к группам риска, лежит огромная ответственность, наши действия могут решить вопрос о жизни или смерти других", - заявила она.

К сегодняшнему дню в Швеции зафиксировано 2286 случаев заражения новым коронавирусом и 36 летальных исходов, 16 человек полностью вылечились.