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08:14 25.01.2020

Боррель выразил солидарность ЕС с народом Турции в связи с землетрясением

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Боррель выразил солидарность ЕС с народом Турции в связи с землетрясением

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе внимательно отслеживают ситуацию после землетрясения, случившегося на востоке Турции.

"Наши мысли обращены к народу Турции, к семьям жертв разрушительного землетрясения, обрушившегося на Элязыг, и ко всем раненым и пострадавшим. Мы внимательно следим (за ситуацией - ИФ). Полная солидарность с народом Турции", - написал глава дипломатии ЕС в своем твиттере в ночь на субботу.

Землетрясение в провинции Элязыг на востоке Турции привело, по последним данным, к гибели по меньшей мере 15 человек, сообщили турецкие СМИ.

Кроме того, травмы получили 553 человека. Часть погибших и пострадавших - жители Элязыга, а часть - провинции Малатья.

В район, где произошло землетрясение, спасатели уже доставили 1689 палаток, 1656 походных кроватей и 9200 одеял.

Ранее министр МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате землетрясения разрушены около десятка зданий.

Теги: #боррелль #ес #турция #землетрясение
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