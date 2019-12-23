Налоговая опровергает ложь Портнова-Трубы в деле об отмывании доходов Порошенко при продаже "Кузни на Рыбальском" – адвокат Головань

Государственная налоговая служба Украины в ходе проверки установила, что купля-продажа ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев) была осуществлена в соответствии с законом, заявляет адвокат лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.

"С мая месяца возглавляемое вероятным персонажем "Трубу прорвало" ГБР "расследует" Портновскую клевету о якобы уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод" Кузня на Рыбальском". Портнов в своем клеветническом заявлении не привел никаких фактов. Какие налоги не уплачены? Сколько не оплачено в гривнах? Что это за преступление, что от него якобы полученные доходы, которые якобы отмывались?", - написал в своем блоге на сайте интернет-издания "Украинская правда" Головань в понедельник вечером.

По его словам, ответов на эти вопросы в ГБР нет, "поскольку производство возбуждено за отсутствием события преступления" и именно поэтому все эти месяцы следователи ГБР налогами "даже не интересовались", а были заняты исключительно сбором и незаконным распространением конфиденциальной информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну.

"Пока следователи ГБР толкли в ступе портновски бред, Государственная налоговая служба Украины провела документальную плановую выездную проверку, о чем составлен акт N54/26-15-05-10-02/33549199 от 18.12.2019г. Проверкой установлено, что продажа акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" осуществлена в соответствии с законом, все надлежащие налоги уплачены. Налоги на доходы физических лиц уплачены вовремя и в полном объеме", - сообщил Головань и добавил, что данное уголовное производство должно быть закрыто, а директор ГБР Роман Труба, экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов и лица, клоторые способствовали им, были привлечены к ответственности.