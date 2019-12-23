События

20:15 23.12.2019

Налоговая опровергает ложь Портнова-Трубы в деле об отмывании доходов Порошенко при продаже "Кузни на Рыбальском" – адвокат Головань

2 мин читать
Налоговая опровергает ложь Портнова-Трубы в деле об отмывании доходов Порошенко при продаже "Кузни на Рыбальском" – адвокат Головань

Государственная налоговая служба Украины в ходе проверки установила, что купля-продажа ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев) была осуществлена в соответствии с законом, заявляет адвокат лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.

"С мая месяца возглавляемое вероятным персонажем "Трубу прорвало" ГБР "расследует" Портновскую клевету о якобы уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод" Кузня на Рыбальском". Портнов в своем клеветническом заявлении не привел никаких фактов. Какие налоги не уплачены? Сколько не оплачено в гривнах? Что это за преступление, что от него якобы полученные доходы, которые якобы отмывались?", - написал в своем блоге на сайте интернет-издания "Украинская правда" Головань в понедельник вечером.

По его словам, ответов на эти вопросы в ГБР нет, "поскольку производство возбуждено за отсутствием события преступления" и именно поэтому все эти месяцы следователи ГБР налогами "даже не интересовались", а были заняты исключительно сбором и незаконным распространением конфиденциальной информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну.

"Пока следователи ГБР толкли в ступе портновски бред, Государственная налоговая служба Украины провела документальную плановую выездную проверку, о чем составлен акт N54/26-15-05-10-02/33549199 от 18.12.2019г. Проверкой установлено, что продажа акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" осуществлена в соответствии с законом, все надлежащие налоги уплачены. Налоги на доходы физических лиц уплачены вовремя и в полном объеме", - сообщил Головань и добавил, что данное уголовное производство должно быть закрыто, а директор ГБР Роман Труба, экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов и лица, клоторые способствовали им, были привлечены к ответственности.

Теги: #гбр #порошенко #кузня #портнов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:48 22.12.2019
Порошенко требует созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из России

Порошенко требует созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из России

18:04 22.12.2019
Порошенко поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником

Порошенко поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником

15:02 21.12.2019
ГБР обнаружила скрытые линзы видеокамер в раздевалках спортклуба "5 элемент"

ГБР обнаружила скрытые линзы видеокамер в раздевалках спортклуба "5 элемент"

16:41 20.12.2019
В "Евросолидарности" назвали блокирование их Открытого офиса в Киеве политическим преследованием

В "Евросолидарности" назвали блокирование их Открытого офиса в Киеве политическим преследованием

14:24 20.12.2019
ГБР завершило расследование дела о нападении нардепа Микитася на председателя поселкового совета в Черниговской области

ГБР завершило расследование дела о нападении нардепа Микитася на председателя поселкового совета в Черниговской области

13:16 20.12.2019
ГБР проводит обыски в спорт-клубе "5 элемент" в рамках расследования дел, в которых фигурирует Порошенко

ГБР проводит обыски в спорт-клубе "5 элемент" в рамках расследования дел, в которых фигурирует Порошенко

13:20 18.12.2019
Президенту придётся ветировать поправки к закону о ГБР - Устинова

Президенту придётся ветировать поправки к закону о ГБР - Устинова

13:12 18.12.2019
ГБР расследует возможную подделку документов чиновниками Николаевского облсовета

ГБР расследует возможную подделку документов чиновниками Николаевского облсовета

10:11 17.12.2019
В Киеве чиновника "Укрспортобеспечения" задержали на взятке в 100 тыс. грн

В Киеве чиновника "Укрспортобеспечения" задержали на взятке в 100 тыс. грн

21:47 16.12.2019
Порошенко внес 19 млн грн для освобождения из СИЗО Марченко

Порошенко внес 19 млн грн для освобождения из СИЗО Марченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом Путина в Крым и запуском ж/д сообщения по Керченскому мосту

Боевики провокациями нарушают режим работы КПВВ на Донбассе – штаб ООС

Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала понедельника, потерь нет – штаб ООС

В Киеве в Гидропарке неизвестный застрелил мужчину, полиция проводит поисковую спецоперацию

В рамках обмена в Украину вернутся те, кого не удалось забрать два года назад, те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево - Лутковская

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора

Два оператора платных дорог требуют от Германии 560 млн евро

В Украине началось производство фильма о космонавте Каденюке

Сын журналиста Хашкаджи приветствовал приговор, вынесенный в Саудовской Аравии по делу об убийстве его отца

Зеленский подписал закон о предоставлении статуса УБД добровольцам

МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом Путина в Крым и запуском ж/д сообщения по Керченскому мосту

Боевики провокациями нарушают режим работы КПВВ на Донбассе – штаб ООС

Франция впервые нанесла удар с беспилотника, ликвидированы семь боевиков в Мали

Боевики провокациями нарушают режим работы КПВВ на Донбассе – штаб ООС

Экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле на Институтской, готовят на обмен – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА