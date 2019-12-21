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15:02 21.12.2019

ГБР обнаружила скрытые линзы видеокамер в раздевалках спортклуба "5 элемент"

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ГБР обнаружила скрытые линзы видеокамер в раздевалках спортклуба "5 элемент"

Государственное бюро расследований (ГБР) начало уголовное производство по итогам обысков в спортивном клубе "5 элемент" (Киев), во время которых были обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках спортклуба.

Как сообщает пресс-служба ГБР, следователи зарегистрировали уголовное производство по факту выявления предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, и на момент изъятия, возможно, находились в рабочем состоянии.

"Во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что в них вмонтированы линзы видеокамер и они подключены к сетевому кабелю. Досудебное расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, обыски в спортклубе "5 элемент" прошли 20 декабря. Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова уточнила, что следственные действия проходят в рамках расследования уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко – о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском" и возможном исчезновении материалов из ситуативной комнаты в Офисе президента.

Теги: #гбр #камеры
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