Сотни людей остаются под Офисом президента в рамках акции "Варта на Банковой"

В центре Киева на улице Банковой возле здания Офиса президента продолжается акция "Варта на Банковой" с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить сдачи национальных интересов государства во время переговоров "Нормандском формате" в Париже в понедельник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", спустя 3,5 часов с момента начала мероприятия количество его участников уменьшилось с нескольких тысяч до нескольких сотен человек.

Между тем, активисты разбили перед Офисом президента палатки, а также установили сцену, с которой выступают участники мероприятия. Выступающие, в частности, требуют от Зеленского не допустить заключения противоречащих национальным интересам Украины договоренностей на переговорах с лидерами Германии, Франции и России.

Как заявляют организаторы "Варты на Банковой" – представители движения "Нет капитуляции", они намерены провести под ОП ночь. На данный момент, некоторые люди действительно принесли с собой туристические палатки и вещи для ночевки. В то же время, многие участники протеста уже покинули Банковую.

Правительственный квартал по-прежнему охраняет несколько сотен правоохранителей: бойцы спецподразделения Национальной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники Госслужбы Украины по ЧС. Они не препятствуют проведению акции.

Обстановка в районе проведения акции спокойная.

Между тем, в пресс-службе полиции Киева подчеркнули, что правоохранители будут следить за правопорядком до завершения акции ,а также призвали ее участников соблюдать нормы действующего законодательства.

"Акция под Офисом президента Украины продолжается. В настоящее время там находится около тысячи человек. Правоохранители продолжают следить за порядком и призывают организаторов и участников соблюдать режим тишины и установленных правил поведения", - говорится в обнародованном столичным главком полиции в воскресенье вечером сообщении.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.