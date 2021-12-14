Предприниматели заблокировали проезжую часть на ул.Грушевского возле Рады

Представители движения по защите прав физических-лиц предпринимателей "SaveФОП" заблокировали во вторник часть проезжей части улицы Грушевского возле здания Верховной Рады в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на участке дороги между улицами Липская и Шелковичная расположилось более тысячи человек с символикой движения "SaveФОП" и зажженными фаерами.

Ситуация остаётся контролируемой: за правопорядком следят правоохранители. Они также контролируют ситуацию вдоль всего правительственного квартала.

Митингующие проводят акцию у здания парламента с утра. Их главное требование касается принятия законопроекта №5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.