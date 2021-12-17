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12:52 17.12.2021

Участники акции у Рады снова заблокировали части дороги на улице Грушевского

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Участники акции у Рады снова заблокировали части дороги на улице Грушевского

Представители движения по защите прав физических-лиц предпринимателей "SaveФОП" в пятницу частично заблокировали проезжую часть на улице Грушевского возле здания Верховной Рады в Киеве.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на участке дороги между улицами Липская и Шелковичная находится около тысячи с людей с зажженными фаерами.

За порядком следит несколько сотен правоохранителей, которые периодически оттесняют участников акции от пересечения улиц Грушевского и Шелковичной, чтобы предотвратить перекрытие движения транспорта.

Митингующие проводят акцию у здания парламента с самого утра. Их главное требование касается принятия законопроекта № 5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Как сообщалось, к подобным мерам участники акции уже прибегали во вторник.

Теги: #киев #saveфоп #акция_протеста
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