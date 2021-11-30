События

10:31 30.11.2021

Предприниматели требуют от Рады принять законы, облегчающие их работу

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Предприниматели требуют от Рады принять законы, облегчающие их работу

Более 500 предпринимателей собрались на акцию "Президент! Останови игру!" у здания Верховной Рады на площади Конституции в Киеве во вторник.

Участники акции высказываются за поддержку законопроектов об усовершенствовании порядка ведения учета и применении регистрации расчетных операций и снижении фискального давления на налогоплательщиков, за обновление и упрощение трудового законодательства, урегулирование вопроса рыночного надзора.

Участнику акции собираются пойти к заданию Офиса президента, где проведут митинг.

Теги: #рро #предприниматели #акция_протеста #бизнес
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