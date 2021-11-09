События

18:06 09.11.2021

Грузинская оппозиция в среду намерена провести акцию протеста у городского суда, где должен начаться процесс над Саакашвили

1 мин читать
Грузинская оппозиция в среду намерена провести акцию протеста у городского суда, где должен начаться процесс над Саакашвили

Акция сторонников оппозиции проходит в эти часы на проспекте Руставели перед зданием парламента.

Председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия сообщил своим сторонникам, что 10 ноября акции протеста пройдут у зданий министерств внутренних дел, юстиции и здравоохранения.

"Еще одна наша акция протеста, пожалуй, главная пройдет у здания Тбилисского городского суда, если там состоится процесс над Михеилом Саакашвили. Во дворе суда нас должно быть много, но мы должны быть очень мирными", - заявил Мелия.

Он отметил, что мирные акции оппозиции в понедельник и вторник принесли серьезную поддержку международного сообщества бывшему президенту Грузии Саакашвили и в целом грузинской оппозиции.

Выступления других лидеров оппозиции перед зданием парламента продолжаются.

Ранее во вторник адвокат находящегося в заключении Саакашвили Бека Басилая сообщил со ссылкой на представителя Тбилисского городского суда, что Саакашвили должен присутствовать в суде 10 ноября.

"Суд сообщил, что требует доставить Михеила Саакашвили в зал суда. Министерство юстиции и специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить это требование", - сказал Басилая журналистам.

Теги: #саакашвили #акция_протеста
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:05 09.11.2021
Посол Грузии отозвал предложение о встрече с Денисовой из-за "политического контекста" заявления МИД Украины

Посол Грузии отозвал предложение о встрече с Денисовой из-за "политического контекста" заявления МИД Украины

14:18 09.11.2021
Саакашвили начнут судить в Тбилиси 10 ноября - адвокат

Саакашвили начнут судить в Тбилиси 10 ноября - адвокат

00:04 09.11.2021
Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу против его воли - омбудсмен Грузии

Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу против его воли - омбудсмен Грузии

21:05 08.11.2021
Глава Минюста Грузии: перевод Саакашвили в тюремную больницу стал необходимым из-за его отказа от лечения

Глава Минюста Грузии: перевод Саакашвили в тюремную больницу стал необходимым из-за его отказа от лечения

20:19 08.11.2021
МИД Украины направило в МИД Грузии ноту в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу

МИД Украины направило в МИД Грузии ноту в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу

19:47 08.11.2021
Заключенные шумят и протестуют на территории тюремного комплекса, куда был доставлен Саакашвили - СМИ

Заключенные шумят и протестуют на территории тюремного комплекса, куда был доставлен Саакашвили - СМИ

17:20 08.11.2021
Саакашвили госпитализирован в тюремную больницу в Тбилиси

Саакашвили госпитализирован в тюремную больницу в Тбилиси

16:42 08.11.2021
Саакашвили на вертолете, возможно, перевозят в военный госпиталь в Гори - ТВ

Саакашвили на вертолете, возможно, перевозят в военный госпиталь в Гори - ТВ

15:01 08.11.2021
Денисова просит власти Грузии обеспечить перевод в больницу Саакашвили, который отказался от поддерживающих препаратов

Денисова просит власти Грузии обеспечить перевод в больницу Саакашвили, который отказался от поддерживающих препаратов

17:27 07.11.2021
Саакашвили в знак протеста отказывается от приема лекарств, его состояние ухудшается - личный врач

Саакашвили в знак протеста отказывается от приема лекарств, его состояние ухудшается - личный врач

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Литва ввела с 10 ноября чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Зеленский поручил собрать СНБО в среду 10 ноября

Франция и Германия ответили на предложения РФ и хотят как можно быстрее организовать встречу глав МИД стран Нормандского формата - МИД Франции

Полицейские провели опознание и установили 45 участников преступной группы, пытавших украинских пленных в тюрьме "Изоляция" - Монастырский

Статус УБД был предоставлен Демченко в соответствии с действующим законодательством – Минветеранов

ПОСЛЕДНЕЕ

Цель кризиса на восточной границе Польши - посеять хаос как в стране, так и во всем ЕС, считает польский премьер

Литва ввела с 10 ноября чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Зеленский поручил собрать СНБО в среду 10 ноября

Около 20 тыс. сотрудников различных служб Польши несут охрану границы с Беларусью - польское МВД

Франция и Германия ответили на предложения РФ и хотят как можно быстрее организовать встречу глав МИД стран Нормандского формата - МИД Франции

Подготовленный Францией и Германией проект итогового документа к встрече глав МИД "нормандской четверки" не устраивает Москву - источник

Полицейские провели опознание и установили 45 участников преступной группы, пытавших украинских пленных в тюрьме "Изоляция" - Монастырский

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа передал из тюрьмы письмо Порошенко

Статус УБД был предоставлен Демченко в соответствии с действующим законодательством – Минветеранов

Нидерланды передали Госпогранслужбе Украины антиковидную помощь на 22 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА