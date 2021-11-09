Грузинская оппозиция в среду намерена провести акцию протеста у городского суда, где должен начаться процесс над Саакашвили

Акция сторонников оппозиции проходит в эти часы на проспекте Руставели перед зданием парламента.

Председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия сообщил своим сторонникам, что 10 ноября акции протеста пройдут у зданий министерств внутренних дел, юстиции и здравоохранения.

"Еще одна наша акция протеста, пожалуй, главная пройдет у здания Тбилисского городского суда, если там состоится процесс над Михеилом Саакашвили. Во дворе суда нас должно быть много, но мы должны быть очень мирными", - заявил Мелия.

Он отметил, что мирные акции оппозиции в понедельник и вторник принесли серьезную поддержку международного сообщества бывшему президенту Грузии Саакашвили и в целом грузинской оппозиции.

Выступления других лидеров оппозиции перед зданием парламента продолжаются.

Ранее во вторник адвокат находящегося в заключении Саакашвили Бека Басилая сообщил со ссылкой на представителя Тбилисского городского суда, что Саакашвили должен присутствовать в суде 10 ноября.

"Суд сообщил, что требует доставить Михеила Саакашвили в зал суда. Министерство юстиции и специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить это требование", - сказал Басилая журналистам.