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21:13 03.12.2019

МОК настроен дождаться решения исполкома WADA и только после этого выносить решение по отстранению РФ

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МОК настроен дождаться решения исполкома WADA и только после этого выносить решение по отстранению РФ

Международный олимпийский комитет намерен дождаться решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря и уже потом подумать о санкциях в отношении России, заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс на пресс-конференции во вторник в Лозанне.

"Пока нам не нужно принимать решений. Сначала это сделает WADA, затем, вероятно, вопросом займется спортивный арбитражный суд", - сказал Адамас.

По его словам, только после этого в МОК "изучат ситуацию и решат, что следует предпринять".

"Нужно подождать и посмотреть, какие будут сделаны выводы (в WADA - ИФ)", - подытожил он.

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства отстранить РФ от международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, было рекомендовано запретить России подачу заявок на проведение в этот период международных соревнований. Эту рекомендацию исполком WADA рассмотрит на заседании 9 декабря.

Теги: #допинг #wada #мок
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