Начал работать Украинский институт развития образования

Министерство образования и науки сообщило о начале работы Украинского института развития образования (УИРО), который будет заниматься внедрением проекта "Новая украинская школа" (НУШ).

"Начинает работу Украинский институт развития образования (УИРО) - агентство, которое вместо Института модернизации содержания образования будет заниматься внедрением "Новой украинской школы", а позже и вовсе примет на себя полномочия данного учреждения", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

По мнению министра образования и науки Анны Новосад, Институт модернизации содержания образования не всегда эффективно и удачно выполнял функцию внедренческого агентства для "Новой украинской школы".

По данным ведомства, к настоящему моменту уже начат постепенный переход штатных единиц в новое учреждение.

Руководителем нового Украинского института развития образования назначен Вадим Карандий.

"С 2015 до 2019 года Вадим Анатольевич возглавлял Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО). Это был, наверное, один из самых сложных периодов работы УЦОКО, сразу после крупнейшего в истории центра скандала о возможных манипуляциях с результатами ВНО. Вадим Анатольевич - тот человек, который смог провести Центр через бури, разработать качественно новые процедуры и внедрить изменения, которые гарантировали безопасность и качество ВНО", - говорится в сообщении.

В Министерстве заявляют, что процесс трансформации старого учреждения продлится до 2021 года.

Что касается приоритетов работы УИРО, что к ним, в частности, относятся сопровождение пилотирования нового стандарта начального образования в 3 и 4 классах; исследования качества дошкольного образования с использованием международного инструмента оценки ECERS; участие в разработке государственного стандарта базового среднего образования и типовой образовательной программы базового среднего образования; поддержка профессионального развития и роста педагога; разработка эффективных процедур экспертной оценки качества учебной литературы, пилотирование их в процессе отбора учебников для 4 класса.