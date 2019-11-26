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12:26 26.11.2019

НАБУ: задержаны 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства, в т.ч. семеро таможенников

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НАБУ: задержаны 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства, в т.ч. семеро таможенников

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства, сообщает пресс-служба НАБУ.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Предварительно действия задержанных, среди которых 7 сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированы по ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.1 ст255 УК Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Кроме того, правоохранители осуществляют другие следственные действия, связанные с установлением обстоятельств совершения преступления.

"Сейчас это вся информация, которую можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия", - сказано в сообщении.

В свою очередь заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский на своей странице в Фейсбуке сообщил, что у него дома проходят обыски.

"Пока я не могу точно сказать, в рамках какого дела это происходит…"Общаться мне придется через моего адвоката. Я знаю, что всегда придерживался законодательства и работал в пользу государства", - сообщил он.

Теги: #таможня #набу #задержание
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