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02:56 26.11.2019

Представители Нацгвардии Украины и Калифорнии обсудили совместно проделанную работу за текущий год и планы совместных мероприятий на 2020

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Представители Нацгвардии Украины и Калифорнии обсудили совместно проделанную работу за текущий год и планы совместных мероприятий на 2020

В понедельник, 25 ноября, в Главном управлении Нацгвардии Украины состоялась встреча с представителями Главного штаба Нацгвардии Калифорнии, во время которой стороны обсудили совместно проделанную работу за текущий год и планы совместных мероприятий в рамках Государственной программы партнерства Украина-США на 2020 год, сообщила пресс-служба НГУ.

На мероприятии присутствовали - полковник Ричард Мифсуд - сопредседатель подкомитета НГУ многонационального объединенного координационного комитета, подполковник Диллон Хейнс координатор Государственной программы партнерства от Нацгвардии Калифорнии и офицер по взаимодействию с НГУ от Объединенной оперативно-тактической группы ВС Канады в Украине майор Стивен Лонг.

"Наше сотрудничество в этом году было плодотворным, и в следующем году мы хотим продолжить эту тенденцию. Мы видим все достижения, которые сегодня имеет ваша структура, и в течение 2020 хотим сделать свой вклад в развитие Национальной гвардии Украины", - отметил подполковник Хайнс.

Каждый из присутствующих офицеров от Нацгвардии Украины выступил по своему направлению, много внимания стороны уделили обсуждению насущных вопросов.

"Вместе мы достигли значительного прогресса, при таких рабочих встречах, как сегодня, мы нашли много общих точек для обмена знаниями и опытом. Я очень жду визита в феврале в Нацгвардию, чтобы начать совместную работу над новыми проектами", - сообщил полковник Мифсуд.

Со своей стороны начальник отдела управления международного сотрудничества полковник Роман Омельченко выразил благодарность за устойчивую позицию правительства США в поддержке сектора безопасности и обороны Украины и предоставления материально-технической помощи НГУ. "Мы готовы к различным формам сотрудничества для повышения своей боеспособности", - отметил он.

Начиная с 1993 года Нацгвардия Украины активно участвовала во всех совместных мероприятиях, учебных программах и курсах организованных представителями Нацгвардии Калифорнии. С начала вооруженной агрессии против Украины сотрудничество НГУ и Нацгвардии Калифорнии значительно усилилось. Сегодня представители обеих силовых структур активно участвуют в работе подкомитета Национальной гвардии многонационального объединенного координационного комитета - платформе, на которой решаются вопросы реформирования сил обороны и оказание помощи Украине от правительства США. В рамках Программы партнерства инструкторами и экспертами Национальной гвардии Калифорнии организуются курсы для представителей НГУ по направлениям процесса принятия военных решений, отслеживание союзных сил в ходе выполнения боевых задач, комплектования и прохождения службы в Национальной гвардии Калифорнии, организации работы учебных центров, реорганизации органов управления НГУ.

Теги: #сша #нацгвардия #украина #партнерство
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