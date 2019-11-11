ГБР не расследует дела против украинских моряков, изучаются действия руководства страны, отдававшего им приказы – Труба

В Государственном бюро расследований нет уголовных производств в отношении моряков за пересечение Керченского пролива: их допрашивают, чтобы установить наличие правонарушений в действиях руководства страны, вновь подчеркивает директор ГБР Роман Труба.

"В ГБР нет ни одного уголовного производства, касающегося действий моряков во время пересечения Керченского пролива. Мы выясняем, были ли правонарушения в действиях руководства государства, которые привели к эскалации конфликта и дальнейшему введению военного положения", - написал Труба в понедельник в своем телеграм-канале.

То есть, как поясняет директор Бюро, ГБР выясняет "умышленно ли руководство государство направило наших моряков в Керченский пролив, понимая, в том числе высокую вероятность того, что они попадут в плен".

По сломам Трубы, следователи назначают следственные действия для объективного установления обстоятельств принятия решений.

"Именно поэтому мы проводим допросы моряков, назначаем экспертизы, изымаем документы… Мы выясняем подробности тех событий... Результаты работы наших следователей будут объективными, на них не повлияют никакие антикампании. Порошенко может присоединиться к следственным действиям – приглашаю его на допросы", - написал директор ГБР.

Ранее адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко высказали опасение, что украинских военных моряков могут привлечь к ответственности в рамках дела ГБР о переходе кораблей ВМСУ через Керченский пролив.

В частности, по мнению защиты Порошенко, в ходатайстве о проведении экспертизы в рамках расследования ГБР дела о переходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив есть вопрос, который задавался плененным морякам со стороны ФСБ России, что вызывает опасение относительно дальнейшей судьбы моряков и расследования дела в интересах Украинского государства.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя принять меры в отношении РФ, освободить украинских моряков и суда. Позиция МИД РФ - этот трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента". Поэтому Россия не участвовала в слушаниях.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента украинские суда. Также Москва и Киев должны были до 25 июня предоставить отчеты об инциденте в Керченском проливе. МИД России 25 июня направил в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины ноты с первоначальной информацией относительно выполнения предписанных трибуналом временных мер, касающихся освобождения украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе.

В России находившимся на судах 24 украинцам, включая двух сотрудников СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).

Все 24 военных моряка вернулись в Украину 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Позже директор ГБР Роман Труба заявил о намерении Бюро получить показания всех моряков в рамках расследования уголовного производства, которое касается возможного совершения уголовного правонарушения должностными лицами во время перехода кораблей ВМС через Керченский пролив.