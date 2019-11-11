Практическая фаза разведения сил на участке Богдановка-Петровское завершилась

В полдень понедельника, 11 ноября, завершилась практическая фаза разведения сил и средств сторон на Донбассе на третьем оговоренном участке Богдановка-Петровское, и 12 ноября начнется разминирование территории, сообщил руководитель пресс-центра Операции Объединенных сил Андрей Агеев.

"Сегодня (11 ноября – ИФ) в 12.00 завершилась практическая фаза разведения сил и средств на участке разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское. Сегодня после 12.00, то есть с началом четвертых суток, украинская сторона через МИД проинформировала ОБСЕ, что мы завершили этот первый этап разведения сил и средств, и уже завтра (12 ноября – ИФ) после 12.00, это уже будут пятые сутки, начинается этап разминирования непосредственного самого участка", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.