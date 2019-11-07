На Донбассе в четверг ранен украинский военный

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение на востоке Украины с начала суток в четверг, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"По имеющейся информации, за эти сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил с ранением доставлен в военный мобильный госпиталь", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг.

По данным Минобороны, с начала текущих суток по состоянию на 12.30 боевики осуществили два обстрела, по одному на донецком и луганском направлениях. Оба начались около пяти часов утра.

При этом под огонь не попали участки разведения сил и средств, условием для которого является соблюдение на них режима тишины в течение 7 дней.