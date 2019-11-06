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14:23 06.11.2019

Правоохранители должны расследовать преступления в ОПК, к которым могут быть причастны "прошлые политики" - Абромавичус

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Правоохранители должны расследовать преступления в ОПК, к которым могут быть причастны "прошлые политики" - Абромавичус

Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус считает, что правоохранительные органы должны расследовать преступления в оборонно-промышленной сфере, к которым могут быть причастны "прошлые политики".

"Проблемы, на самом деле, существуют на всех (оборонных – ИФ) предприятиях. Проблемы глубокие, в основном финансово-управленческого подхода, в том числе, и "благодаря" предыдущему руководству. Часть компаний "Укроборонпрома" в государственном оборонном заказе постоянно падает, в то время как приватная часть увеличивается", - сказал он в среду в Харькове на совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром" с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Абромавичус указал, что большая часть гособоронзаказа, которую заняли частные предприниматели, отходила к "компаниям, связанным с прошлыми политиками". "Мы их имена знаем, правоохранительные органы, считаю, должны расследовать это преступление против страны. Нужно рассекретить счета гособоронзаказа", - отметил он.

Отвечая на вопрос президента Зеленского, почему "мы боимся говорить фамилии", Абромавичус сказал: "Мы знаем, что лица, приближенные к принятию решений в ОПК, включая руководителей профильного комитета Верховной Рады. Есть компания "Украинская бронетехника", возможно, "Богдан", компания "Ленинская кузня", некоторые другие, которые имели колоссальный доступ к гособоронзаказу за счет, как говорится, компаний "Укроборонпрома", который не получали за это".

Теги: #абромавичус #укроборонпром
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