Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток, потерь нет - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим тишины с начала суток, 4 ноября, украинские военные при этом не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Так, на Луганском направлении противник выпустил 4 мины 82-го калибра, вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку поселка Новолуганское.

Также с 9 утра боевики более получаса обстреливали позиции наших войск вблизи населенного пункта Крымское из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

На Донецком направлении утром НВФ из ручных противотанковых гранатометов обстреляли позиции военнослужащих ВСУ, выполняющие боевые задачи в районе населенного пункта Пищевик.

"По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказал Праута.