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18:16 01.11.2019

Зеркальный этап разведения сил на участке №2 в районе н.п. Золотое-4 завершился – пресс-центр ООС

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Зеркальный этап разведения сил на участке №2 в районе н.п. Золотое-4 завершился – пресс-центр ООС

В пятницу, 1 ноября, в Луганской области на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон, сообщают в пресс-центре операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

"Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Представители СММ (Специально мониторинговой миссии – ИФ) ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий", - говорится в вечерней сводке пресс-центра, обнародованной на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

При этом в пресс-центре ООС подчеркивают, что в случае угрозы - жизни и здоровью, захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Как сообщалось, 29 октября в полдень в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 (поселок в составе г.Золотое) начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) сил и средств. Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения. По состоянию на 31 октября 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции.

Также 29 октября на переговорах в Минске удалось согласовать дату разведения сил и средств в с.Петровское в Донецкой области. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил и средств от линии столкновения в районе Петровского должно начаться 4 ноября.

Теги: #оос #разведение_сил
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