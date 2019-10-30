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15:22 30.10.2019

В ГБР создадут спецподразделение для расследования "дел Майдана"

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В ГБР создадут спецподразделение для расследования "дел Майдана"

В составе Государственного бюро расследований (ГБР) будет создано подразделение для расследования преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Как сообщает пресс-служба ГБР, решение было принято по итогам встречи директора Бюро Романа Трубы и генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Труба предложил зачислить следователей Генпрокуратуры, работавших по "делам Майдана", в штат ГБР по упрощенной процедуре.

"Эта категория производств является важной и для нас, и для граждан Украины. Задача не из простых – не потерять наработки за пять лет, обеспечить дальнейшее эффективное расследование и показать результат. Создание отдельного структурного подразделения в ГБР – наиболее оптимальный способ реализации этой задачи", - подчеркнул он.

Кроме того, было принято решение о создании межведомственной инвентаризационной комиссии, которая начнет работу 1 ноября 2019 года. Задачей комиссии станет подготовка к передаче в ГБР собранных следователями прокуратуры материалов по делам, связанным с событиями Майдана – их количество достигает нескольких тысяч томов.

Прокуратура официально прекратит досудебные расследования по существующим уголовным делам 20 ноября 2019 года. Они будут переданы в соответствующие органы для дальнейшей работы, в то время как прокуратура сохранит за собой исключительно процессуальные полномочия.

Теги: #гбр #майдан
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