Бородянский не собирается применять к хору Веревки админнаказания

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что не собирается применять к хору им. Г. Веревки административные наказания после песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

"С моей стороны – нет", – сказал Бородянский в эфире программы "Субботнее интервью" на "Радио Свобода", отвечая на вопрос, будет ли административное наказание для хора имени Веревки после выступления в программе "Вечерний квартал".

Он отметил, что песня о Гонтаревой была "недопустимой".

"То, что произошло, на мой взгляд, недопустимо. Оно не смертельно, оно недопустимо. Я считаю, что надо сделать выводы всем и больше так не делать", - заявил Бородянский.

Как сообщалось, 20 октября в выпуске шоу "Вечерний квартала" был номер, посвященный пожару в доме экс-главы Национального банка Гонтаревой. Шоумен Евгений Кошевой в сопровождении Национального заслуженного академического народного хора им. Г. Веревки исполнил песню со словами "Горіла хата, палала. У Лондоні жінка плакала", вызвавший резкий общественный резонанс.

21 октября министр культуры молодежи и спорта Украины Бородянский извинился перед Гонтаревой за участие украинского народного хора в номере "95 квартала".

Сопредседатель парламентской фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко выступила против того, чтобы, по ее мнению, скомпрометировавший себя участием в скандальном номере "95 квартала" на тему сгоревшего дома Гонтаревой Национальный заслуженного академического украинского народного хора Украины им.Веревки закрывал и открывал ближайшие сессии парламента.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что не оказывает влияния на создание контента "Квартала 95", а также что ему очень понравился номер студии с участием украинского народного хора на тему сгоревшего дома Гонтаревой.

Милованов заявил, что внешние инвесторы ассоциируют "95 Квартал" с властью, и в условиях непонимания, насколько власть независима от Коломойского и других олигархов, шутки "Квартала" в отношении Гонтаревой могут и будут восприниматься инвесторами как подтверждение связей между олигархами и властью.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не хотел бы комментировать ситуацию с высмеиванием студией "95 квартал" пожара в доме Гонтаревой, однако подчеркнул, что Украина - демократическое государство, и каждый волен шутить так, как ему заблагорассудится.

Утром 17 сентября Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области ночью был сожжен в результате поджога.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расценил поджог дома Гонтаревой как криминальное давление на нее и заявил, что полиция приложит максимум усилий для поиска злоумышленника.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.