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08:49 25.10.2019

Аваков: Попытка дискредитации спецподразделения НГУ - знак качества его борьбы за независимость и территориальную целостность Украины

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Аваков: Попытка дискредитации спецподразделения НГУ - знак качества его борьбы за независимость и территориальную целостность Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с главой миссии США Кристиной Куинн прокомментировал официальную позицию Украины относительно информационной кампании по дискредитации подразделения "Азов", подчеркнув боевую эффективность спецподразделения, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

По словам министра, подразделение специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является законным регулярным подразделением Национальной гвардии Украины, а личный состав подразделения "примерно выполняет служебно-боевые задачи по защите Родины".

"Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение "Азов" и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире", – сказано в сообщении на странице МВД Украины в Фейсбук в пятницу утром.

"Именно боевая эффективность спецподразделения "Азов" в защите государства от военной агрессии - истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом", – подчеркнул министр.

Аваков выразил надежду, что "честная и открытая позиция Украины и приведенные факты будут учтены нашими партнерами и соратниками по борьбе по защите демократии. Мы вместе дадим отпор этим грязным и опасным методам".

Теги: #позиция #азов #аваков
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