В Генпрокуратуре пояснили увольнение Горбатюка реорганизацией его управления

В Генеральной прокуратуре Украины пояснили увольнение начальника управления специальных расследований Сергея Горбатюка тем, что возглавляемое им управление будет реорганизовано.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства, Горбатюк уволен на основании п.9 ч.1 ст.51 закона Украины "О прокуратуре" (прокурор увольняется с должности в случае: 9) ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа - ИФ).