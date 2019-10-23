Горбатюка уволили с должности начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк уволен, о чем сам Горбатюк сообщил интернет-изданию hromadske.

"Это беспредельный приказ об увольнении, я еще не видел приказа. Правовых оснований увольнять следователей у них нет", - сказал он.

Кроме того, уволен руководитель отдела процессуального руководства Генпрокуратуры Алексей Донской.

Как известно, Горбатюк занимался делами о преступлениях на Майдане.