Расследование кейса преступной организации Януковича может быть сведено на нет, считает Горбатюк

Экс-руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк опасается, что процессы реорганизации в органах прокуратуры приведут к прекращению расследования дел, связанных с деятельностью преступной организацией Виктора Януковича.

"Был вопрос в том, что он (генпрокурор -ИФ) не видел признаков преступной организации, не видел необходимости рассматривать дела в едином кейсе, как это есть сейчас, что майдановские дела и дела бывших высокопоставленных чиновников должны быть разделены... Если говорить о том, к чему приводит эта ситуация, то это выглядит таким себе сливом этих дел, чтобы не были привлечены к ответственности те, кого сейчас привлекают, а также на перспективу", - сказал Горбатюк журналистам на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, есть ряд дел, по которым материалы только собираются, и могут быть привлечены к ответственности бывшие чиновники времен премьерства Николая Азарова.

"Такая ситуация действительно ведёт к развалу: если не к прямому, то к остановке на длительное время", - выразил мнение Горбатюк.

В частности он привел пример увольнения следователя, который занимался расследованием дела по преступным действиям бывшего главы хозяйственного суда: он не смог даже передать материалы расследования в установленном порядке.

"Получили решение об аресте главы бывшего хозсуда, есть надежда, что он будет экстрадирован, и в это время принимается решение (об увольнении - ИФ). Это – следователь. Не даёт закон оснований увольнять следователя", - подчеркнул Горбатюк.

По его словам, управление спецрасследований пока ещё существует.

Горбатюк также рассказал о ситуации с его увольнением. Так, по его словам, он написал заявление относительно аттестации в другой форме о невозможности проведения аттестации в порядке, утвержденном генпрокурором.

"Прокуроров фактически заставили писать заявления (о прохождении аттестации-ИФ). Я остался на тех позициях, что все это формируется неправовым, незаконным способом, не ведёт к проверке компетентности", - сказал он.

По убеждению Горбатюка, необходимо было проверять конкретные дела и возможные конкретные нарушения.

Горбатюк подчеркнул, что не было оснований для увольнения, так как он является следователем. "Генпрокурор приравнял меня к прокурорам... Плюс в связи с реорганизацией увольняют, когда есть приказ о реорганизации, а на сегодняшний день никаких приказов о регистрации прокуратуры или о ликвидации нет", - подчеркнул Горбатюк.