Политика

18:21 23.10.2019

Горбатюк намерен обжаловать в суде приказ о своем увольнении

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Горбатюк намерен обжаловать в суде приказ о своем увольнении

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что узнал о своем увольнении в телефонном режиме, он считает такой приказ незаконным и намерен обжаловать его в суде.

"Мне сообщили по телефону, что есть приказ о моем увольнении, но документов я еще не видел", - сказал Горбатюк агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, официальным основанием является реорганизация органов прокуратуры и сокращение штата.

Горбатюк напомнил, что на минувшей неделе были уволены четверо следователей его управления. "Я подал рапорт генпрокурору в связи с этим, указав, что считаю эти увольнения незаконными", - сказал он.

В этом контексте прокурор допустил, что это могло стать одним из факторов для его увольнения.

Горбатюк также сообщил, что после получения документов об увольнении намерен подать иск в суд, поскольку считает незаконными действия генпрокурора Руслана Рябошапки. "Да, я буду обращаться в суд и добиваться справедливости", - сказал он.

Как известно, Горбатюк занимался делами о преступлениях на Майдане.

Теги: #горбатюк #кадры #суд
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