Окружной админсуд вернул Горбатюку его иск к Луценко

Окружной административный суд Киева (ОАСК) вернул исковое заявление бывшего начальника Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка к экс-генпрокурору Юрию Луценко из-за не устранения недостатков.

Как сообщает пресс-служба ОАСК в среду, суд постановлением от 13 августа оставил иск Горбатюка без движения и предоставил время для устранения недостатков, которые не были устранены в установленный срок.

"В соответствии с п.1 ч.4 ст.169 КАСУ (Кодекс административного судопроизводства Украины), исковое заявление возвращается истцу, если он не устранил недостатки искового заявления, которое оставлено без движения, в установленный судом срок", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 8 августа Горбатюк подал иск в ОАСК, в котором просит суд отменить приказ генерального прокурора Луценко относительно служебного расследования.

"Истец просит суд отменить приказ генерального прокурора, которым было назначено служебное расследование по поводу блокирования следователями и руководством управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины передачи материалов уголовного производства другому органу досудебного расследования – Национальному антикоррупционному бюро Украины", - сообщила пресс-служба ОАСК.