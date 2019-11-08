Горбатюк обжаловал в суде свое увольнение

Экс-начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк обжаловал в Окружном административном суде Киева (ОАСК) свое увольнение с должности и из органов прокуратуры, сообщается на сайте суда.

"Сергей Горбатюк обжалует свое увольнение с должности начальника управления специальных расследований ГПУ и из органов прокуратуры. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд Киева. В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить указ о его увольнении и просит восстановить его на должности начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины или на равнозначной должности в органах прокуратуры", - говорится в сообщении суда.

Также, согласно сообщению, Горбатюк просит взыскать с ГПУ в его пользу среднюю заработную плату за все время вынужденного прогула.

"В настоящее время решается вопрос об открытии производства по данному административному иску", - отмечают в суде.