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15:54 08.11.2019

Горбатюк обжаловал в суде свое увольнение

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Горбатюк обжаловал в суде свое увольнение

Экс-начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк обжаловал в Окружном административном суде Киева (ОАСК) свое увольнение с должности и из органов прокуратуры, сообщается на сайте суда.

"Сергей Горбатюк обжалует свое увольнение с должности начальника управления специальных расследований ГПУ и из органов прокуратуры. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд Киева. В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить указ о его увольнении и просит восстановить его на должности начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины или на равнозначной должности в органах прокуратуры", - говорится в сообщении суда.

Также, согласно сообщению, Горбатюк просит взыскать с ГПУ в его пользу среднюю заработную плату за все время вынужденного прогула.

"В настоящее время решается вопрос об открытии производства по данному административному иску", - отмечают в суде.

Теги: #гпу #горбатюк #оаск #суд #увольнение
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