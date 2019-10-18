Адвокат Гладковского подал в суд из-за незаконного содержания под стражей его подзащитного

Адвокат экс-заместителя главы СНБО Олега Гладковского подал в суд из-за незаконного задержания его подзащитного детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится в жалобе, поданной адвокатом задержанного в Шевченковский районный суд.

"Задержание подзащитного Гладковского А.В. является незаконным, лишение подзащитного свободы и содержания под стражей не имеет правовых оснований, влечет освобождение подзащитного Гладковского А.В.", - сообщил адвокат.

Он отмечает, что сообщение о подозрении было оформлено правоохранителями через 3 часа после задержания экс-заместителя председателя СНБО.

Кроме этого, адвокат отметил, что, согласно нормам украинского законодательства, НАБУ может применять подобные меры исключительно "если есть обоснованные основания полагать, что возможен побег с целью уклонения от уголовной ответственности лица, подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления".

Как ранее заявлял защитник Гладковского, его подзащитный системно сотрудничал со следствием и не давал оснований для применения данной нормы. Он являлся на допросы, оказывал необходимую следователем информацию, а также после увольнения с госслужбы более десяти раз выезжал за границу и возвращался в Украину.