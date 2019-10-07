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17:24 07.10.2019

Жители Золотого поддерживают концепцию разведения сил - глава Минобороны Украины

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Жители Золотого поддерживают концепцию разведения сил - глава Минобороны Украины

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк по итогам посещения города Золотое (Луганская обл.) сообщил, что местные жители поддерживают концепцию разведения сил, а также анонсировал создание координационного центра для решения вопросов безопасности населения.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, в понедельник Загороднюк и начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак по поручению президента Владимира Зеленского совершили рабочую поездку в район проведения операции объединенных сил, в частности, посетили Золотое.

Во время общения с местными жителями, волонтерами и военнослужащими ВСУ обсуждались вопросы восстановления местной инфраструктуры, ремонт дорог, медицинское и другое обеспечение. Загороднюк подтвердил готовность соответствующих структур гражданского военного сотрудничества ВСУ и Национальной полиции продолжить реализацию гуманитарных проектов с целью улучшения уровня жизни горожан.

"Мы общались с большим количеством людей, в том числе спросили об их отношении к процессу разведения войск, к тем событиям, которые происходят. Могу с уверенностью сказать - местное население поддерживает концепцию разведения сил и в целом те планы, которые у нас есть", - отметил глава Минобороны.

По его словам, по результатам проведенных встреч планируется создать координационный центр, который будет подчиняться местной администрации и координировать действия представителей ВСУ, Нацполиции и других структур. Задачей центра будет оперативное решение всех проблемных вопросов граждан и обеспечение их безопасности.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба, замглавы Нацполиции Вадим Троян и представители Минобороны находятся в понедельник в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

1 октября спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября начнется разведение сил и средств в Золотом и Петровском, что было определено на заседании ТКГ.

Вечером 5 октября президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями силовых структур и военным руководством страны ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности, на участках планируемого разведения. Было анонсировано, что на нынешней неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганской, "чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает".

Петровское, Золотое и Станица Луганская – населенные пункты в Луганской области.

Теги: #разведение #оос #минобороны #загороднюк
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