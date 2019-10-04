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19:52 04.10.2019

Помощник госсекретаря США Дениз Натали встретилась с министром Колядой и представителями гражданского общества

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Помощник госсекретаря США Дениз Натали встретилась с министром Колядой и представителями гражданского общества

Помощница госсекретаря США Дениз Натали, которая представляет Бюро операций по конфликтам и стабилизации, провела в Киеве встречи с министром по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой, представителями гражданского общества и международными партнерами.

"Руководительница Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали имела продуктивные встречи с министром по делам ветеранов Колядой – ИФ), международными партнерами, ветеранами и представителями гражданского общества для продвижения #ПартнерствоУкраинаСША ради тех, кто пострадал от подстрекаемого Россией конфликта на востоке Украины", - сообщает посольство США в Украине на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 4 октября Дениз Натали начала свой визит в Киев, посетив Майдан и почтив память Небесной Сотни.

Теги: #киев #сша #коляда #дениз
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