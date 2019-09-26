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11:03 26.09.2019

Госгеокадастр намерен завершить инвентаризацию земель до 1 октября 2020г

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Госгеокадастр намерен завершить инвентаризацию земель до 1 октября 2020г

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра завершит инвентаризацию сельскохозяйственных земель до 1 октября 2020 года, сообщил заместитель главы ведомства Александр Краснолуцкий.

"В следующем году мы ее 100% завершим... Ко вступлению в силу закона о рынке земли", - сказал Краснолуцкий в ходе рабочего совещания в среду, отвечая на вопрос премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, в минувшем году Госгеокадастр выявил 1 млн ошибок в кадастре и исправил их.

В этом году заказано инвентаризацию 1 млн га земель, уточнил он.

Теги: #инвентаризация #госгеокадастр
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