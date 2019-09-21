События

11:01 21.09.2019

В апробации новой модели охраны границы украинским пограничникам помогут коллеги из США

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В апробации новой модели охраны границы украинским пограничникам помогут коллеги из США

Представители Погранично-таможенной службы США помогут украинским пограничникам в апробации новой модели охраны границы на одном из участков, заявил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

Дейнеко с делегацией офицеров Госпогранслужбы Украины находятся с рабочим визитом в США, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Дейнеко подчеркнул, что полученные в ходе рабочего визита знания будут активно внедряться в Госпогранслужбе. "В частности, на одном из участков продолжим апробировать новую модель охраны границы, и в этом нам помогут именно представители Погранично-таможенной службы США", - отметил он.

Украинская делегация изучила особенности работы Погранично-таможенной службы США. "Это бесценный опыт, ведь фактически находились на одном из сложных участков – границе с Мексикой", - отметил Дейнеко.

Теги: #сша #граница #сергей_дейнеко
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