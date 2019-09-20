После посещения кафе в Ривненской области отравились и госпитализированы 11 человек

После посещения магазина-кафетерия в Дубно с пищевым отравлением госпитализированы 11 человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"19 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Дубненскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 11 человек, которые 18 сентября употребляли пищу в магазине-кафетерии "На Паненской" в г.Дубно", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.