События

08:48 20.09.2019

После посещения кафе в Ривненской области отравились и госпитализированы 11 человек

1 мин читать
После посещения кафе в Ривненской области отравились и госпитализированы 11 человек

После посещения магазина-кафетерия в Дубно с пищевым отравлением госпитализированы 11 человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"19 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Дубненскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 11 человек, которые 18 сентября употребляли пищу в магазине-кафетерии "На Паненской" в г.Дубно", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Теги: #дубно #пищевое_отравление #кафе
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:50 20.09.2019
В школьной столовой Одессы отравилось 53 ученика, 5 госпитализированы

В школьной столовой Одессы отравилось 53 ученика, 5 госпитализированы

08:55 05.09.2019
После посещения кафе в Волынской области отравились и госпитализированы 16 человек

После посещения кафе в Волынской области отравились и госпитализированы 16 человек

08:30 14.08.2019
В Закарпатской области с пищевым отравлением госпитализировали 29 человек, из них 8 детей

В Закарпатской области с пищевым отравлением госпитализировали 29 человек, из них 8 детей

08:57 12.08.2019
В Винницкой области с пищевым отравлением госпитализировали 11 человек, из них трех детей

В Винницкой области с пищевым отравлением госпитализировали 11 человек, из них трех детей

08:33 21.07.2019
На Ровенщине в больницах с отравлением остается более 30 человек - ГСЧС

На Ровенщине в больницах с отравлением остается более 30 человек - ГСЧС

08:09 19.07.2019
В больницах Ривненской области находится 38 человек, из них 7 детей, которые были госпитализировали из кафе с признаками пищевого отравления – ГСЧС

В больницах Ривненской области находится 38 человек, из них 7 детей, которые были госпитализировали из кафе с признаками пищевого отравления – ГСЧС

08:17 17.07.2019
В больницах Ровенской области находится 58 человек, из них 13 детей, которые были госпитализированы из кафе с признаками пищевого отравления

В больницах Ровенской области находится 58 человек, из них 13 детей, которые были госпитализированы из кафе с признаками пищевого отравления

08:06 16.07.2019
В Ровенской области из-за отравления в кафе госпитализировали 39 человек – ГСЧС

В Ровенской области из-за отравления в кафе госпитализировали 39 человек – ГСЧС

08:37 18.06.2019
Отравившихся в кафе во Львовской области стало больше

Отравившихся в кафе во Львовской области стало больше

03:33 18.06.2019
Во Львовской области правоохранители расследуют массовое отравление

Во Львовской области правоохранители расследуют массовое отравление

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала четверга

На Полтавщине задержали преступную группировку во главе с лидером "Самвелом Донецким"

Задержанный мужчина, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве, не будет обвиняться в подготовке теракта – Крищенко

Рада приняла закон о реформе прокуратуры

Сенцов дал показания для Гаагского трибунала по делу о похищении и пытках ФСБ РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове, злоумышленник задержан

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала четверга

Арабская коалиция начала операцию на севере Ходейды

Главному инженеру сгоревшей в Одессе гостиницы "Токио Стар" сообщили о подозрении

США выдали Рухани и Зарифу визы для участия в Генассамблее ООН

Украина планирует закупить у Франции катера для пограничников

Вашингтон работает с Эр-Риядом над предотвращением атак на промышленные объекты в будущем

В Печерском районе Киева отключили свет из-за аварийной ситуации

Председатель Еврокомиссии считает возможным избежать Brexit без соглашения

Криклий анонсировал отставку главы "Укравтодора"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА