В Бельгии открылись многие уличные террасы кафе

Примерно 62% предпринимателей бельгийского сектора общественного питания открыли в субботу при своих ресторанах и кафе уличные террасы, что разрешено с 8 мая правительственным планом ослабления антикоронавирусных мер, сообщила газета "Суар" со ссылкой на данные профильного профсоюза.

"Первые отклики показывают чувство облегчения и потребности у огромного числа клиентов. При этом в целом правила санитарной безопасности хорошо соблюдались. Владельцы террас и их посетители вели себя ответственно, и это нас радует", - цитирует издание коммюнике профсоюза.

Несмотря на дождливую и ветреную погоду в Брюсселе в субботу, открывшимся террасам в целом не приходилось жаловаться на недостаток клиентов. Брюссельцы, известные своей любовью к общению за столиками кафе и ресторанов, после долгих месяцев строгих ограничений активно рассаживались под зонтами заведений.

"Можно было бы говорить об успехе, но впереди еще долгий путь", - отметил профсоюз, имея в виду огромный убыток и многочисленные проблемы, причиненные блокировкой сектора во время пандемии.

По мнению авторов коммюнике, нынешняя статистика коронавирусной инфекции в Бельгии позволяет новые послабления в ограничениях. В частности, открытие внутренних помещений ресторанов и кафе, на которое они рассчитывают к началу июня. При этом профсоюз призвал к скорейшему возобновлению деятельности также секторов культуры, зрелищ и досуга.