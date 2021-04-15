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16:32 15.04.2021

В Киеве с 15 апреля разрешается монтаж летних площадок в кафе – КГГА

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В Киеве с 15 апреля разрешается монтаж летних площадок в кафе – КГГА

В Киеве начиная с 15 апреля разрешен монтаж летних площадок возле заведений питания, сообщает департамент промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Однако стоит отметить, что сейчас летние площадки не могут принимать посетителей, ведь согласно противоэпидемическим ограничениям, действующим в столице, заведения общественного питания работают только навынос и доставку", - уточняется в сообщении.

Также в КГГА напомнили, что Киевсовет расширил льготы и преференции для малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии. В частности, в период действия карантинных ограничений уменьшен размер паевого участия владельцам площадок для питания возле стационарных заведений ресторанного хозяйства, в том числе сезонных и открытых (летних) площадок. Взнос составит одну гривню, независимо от размера паевого участия, определенного в договорах.

Теги: #киев #кгга #кафе
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