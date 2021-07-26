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15:42 26.07.2021

Власти Ирландии ослабили ограничения на работу ресторанов, кафе и пабов

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Власти Ирландии ослабили ограничения на работу ресторанов, кафе и пабов

 Рестораны, кафе и пабы в Ирландии с понедельника начинают принимать посетителей внутри помещений, сообщает издание The Irish Times.

Однако попасть внутрь этих заведений смогут лишь те, кто прошел полную вакцинацию, и те, кто недавно переболел коронавирусом.

Руководство ресторанов, кафе и пабов, при этом, должны брать контактные данные части посетителей, чтобы при необходимости отслеживать распространение коронавируса.

В стране вакцинацию обеими дозами вакцины прошли уже около 70% взрослого населения.

За время пандемии в Ирландии выявили около 292 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 5 тыс. человек скончались впоследствии COVID-19.

Теги: #работа #ирландия #кафе
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