ГБР обязано внести в ЕРДР заявление против Портнова по созданию преступной организации для узурпации власти в Украине

Шевченковский районный суд города Киева обязал Государственное бюро расследований безотлагательно, но не позднее 24 часов, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления по созданию преступной организации бывшим заместителем главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андреем Портновым.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность" со ссылкой на народного депутата Верховной Рады VIII созыва Татьяну Черновол.

"В моем заявлении речь идет о создании преступной организации для узурпации власти в Украине. И все действия, которые совершал Портнов, изложенные в заявлении, как раз и были подчинены тому, чтобы как можно больше людей поставить на высшие должности и таким образом перехватить власть в стране… Сейчас все эти сведения суд обязал внести в ЕРДР и ГБР должен их расследовать", - подчеркнула Черновол.

По ее словам, в ее заявлении речь идет об уголовном правонарушении, совершенном Портновым, который в настоящее время является "действующим лицом нынешней власти, и, по сути, формирует нынешнюю власть, о чем как раз и говорится в моем заявлении об уголовном правонарушении". "Наличие в стране некоего "смотрящего", который управляет всеми процессами - это и ненормально, и уголовно и преступно", - подчеркнула политик.

По словам Черновол, во время избирательной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского его фонд массово официально наполняли люди, которые являются подчиненными Портнова. По словам экс-депутата, во время предвыборной кампании и уже после выборов, и перед парламентскими выборами суды в Украине принимали очень много решений в интересах Зеленского. "И только ленивый не комментировал, что это произошло благодаря тому, что Зеленский открыл дорогу Портнову, который приехал в Украину. С него были сняты любые обвинения и он оказывал давления на суды", - заявила она.

Черновол утверждает, что для Зеленского были сделаны определенные услуги, и "как благодарность за эти услуги сложилась такая ситуация, которую мы все можем наблюдать, когда целый перечень должностных лиц сейчас назначается через лоббирование Портнова".

Среди таких назначений она, в частности, назвала руководителя Офиса президента Андрея Богдана и его заместителя Андрея Смирнова, Генерального прокурора Руслана Рябошапки и его заместителя Виталия Касько. Черновол утверждает, что и назначение Александра Данилюка на должность секретаря СНБО лоббировал также Портнов.