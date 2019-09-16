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17:45 16.09.2019

Предоставление НАБУ и ГБР права на "прослушку" не расширит основания для ее проведения – юрист

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Предоставление НАБУ и ГБР права на "прослушку" не расширит основания для ее проведения – юрист

 Предоставление Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) права на снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей (т.н. "прослушка") не расширит основания для ее проведения, считает старший юрист практики уголовного права и защиты бизнеса адвокатского объединения Arzinger Алексей Задоенко.

Комментируя законопроект №1009 об изменениях в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства, он отметил, что в настоящее время полномочиями по снятию информации с транспортных телекоммуникационных сетей, или "прослушка", наделены исключительно органам Национальной полиции и Службы безопасности Украины, - "так сложилось исторически".

"Инициативы по предоставлению НАБУ и ГБР подобных полномочий не являются ноу-хау законотворчества нового состава парламента. Например, НАБУ неоднократно заявляло о предоставлении ему таких полномочий с самого начала своей деятельности и, стоит сказать, заявляло обоснованно и вполне логично", - сказал он.

Вместе с тем Задоенко обратил внимание, что в законопроекте 1009 "речь не идет о расширении оснований для "прослушки" или уменьшении объема прав граждан при ее осуществлении".

"Как и ранее, подобные действия осуществляются на основании решения суда, законопроект лишь предлагает ввести норму об осуществлении "прослушки" именно тем органом, который ведет дело. Таким образом, минимизируется возможность утечки информации, которая, по словам представителей Бюро, неоднократно случалась при коммуникации с органами полиции и СБУ", - подчеркнул юрист.

При этом, по оценке Задоенко, "появление новых органов, уполномоченных "слушать" граждан, может привести к дополнительным организационным и материальным затратам операторов сотовой и иной связи, которые будут связаны с необходимостью увеличить траты на сопровождение такой деятельности, осуществляемой уже не двумя, а четырьмя государственными органами".

В свою очередь ассоциированный партнер ЮК "Правовой Альянс" Тарас Безпалый считает, что предоставление права на "прослушку" НАБУ и ГБР - это логичный шаг, так как эти правоохранительные органы должны иметь возможность полностью собирать доказательную базу, минуя "прокладку" в виде СБУ и МВД.

Управляющий партнер адвокатской компании "Борисенко и партнеры" Владислав Борисенко, отметил, что предоставление НАБУ и ГБР права на "прослушку" не означает, что теперь будут "слушать" всех, кого захотят и когда захотят.

"По делам, которые расследуют эти органы, и раньше велась "прослушка", просто теперь НАБУ и ГБР получают законные основания чисто технически делать это самостоятельно, тогда как раньше им нужно было просить Национальную полицию или СБУ. Судебный контроль за негласными следственными действиями остается, и без определения суда, как и раньше, "слушать" никого нельзя", - сказал он.

Советник юрфирмы VB Partners Денис Шкаровский также считает, что предоставление права НАБУ и ГБР самостоятельно осуществлять негласные следственные действия – это логичное продолжение формирования независимой антикоррупционной инфраструктуры. Вместе с тем он подчеркнул, что "суд должен осуществлять надлежащий контроль за соблюдением прав человека при предоставлении разрешения на проведение таких следственных действий, а в случае нарушений – не принимать результаты в качестве доказательств при вынесении приговора".

Управляющий партнер юрфирмы Gentls Олег Громовой напомнил, что "НАБУ уже несколько лет добивалось внесения изменений в закон, поскольку без этих изменений "прослушка", проведенная ими без СБУ или полиции, не имела доказательственной силы в суде, поэтому такие изменения уравнивают НАБУ И ДБР с другими органами досудебного следствия в возможности сбора доказательств, что выглядит вполне логично".

"Прослушка" может коснуться бизнеса в случае, если фигурантами расследований НАБУ либо ГБР будут руководители предприятий, которые по версии следствия причастны к коррупционным действиям либо злоупотреблениям в сфере государственного сектора. Бизнесу лишь можно посоветовать использовать защищенные каналы связи, чтобы не искушать правоохранителей при снятии информации дофантазировать то, чего не было", - подчеркнул юрист.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять за основу и в целом проект закона об изменениях в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства (№1009).

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает отменить так называемые "правки Лозового", которые касались сроков проведения досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы.

Кроме того, предлагается предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Президент также инициирует снятие нормы, которая запрещает без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

В законе о НАБУ уточняются административные полномочия директора бюро, а также устанавливаются специальные положения для проведения конкурса на занятие поста негласных штатных сотрудников.

Теги: #гбр #набу #юрист #прослушка
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