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00:19 13.09.2019

Чумак обеспечит трансформацию военной прокуратуры в спецподразделение

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Чумак обеспечит трансформацию военной прокуратуры в спецподразделение

Виктор Чумак назначен главным военным прокурором на переходной период трансформации военной прокуратуры, поясняет генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Есть дела, есть имущество (у военной прокуратуры - ИФ), и очевидно, что мы не можем это потерять. Заключительные положения законопроекта предусматривают, что будет переходной период, на протяжении этого переходного периода Виктор Васильевич (Чумак) должен обеспечить трансформацию военной прокуратуры в соответствующее специализированное подразделение прокуратуры Украины", - сказал Рябошапка в четверг вечером в эфире программы "Право на власть", на телеканале 1+1.

Теги: #военная_прокуратура #трансформация
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