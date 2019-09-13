Чумак обеспечит трансформацию военной прокуратуры в спецподразделение

Виктор Чумак назначен главным военным прокурором на переходной период трансформации военной прокуратуры, поясняет генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Есть дела, есть имущество (у военной прокуратуры - ИФ), и очевидно, что мы не можем это потерять. Заключительные положения законопроекта предусматривают, что будет переходной период, на протяжении этого переходного периода Виктор Васильевич (Чумак) должен обеспечить трансформацию военной прокуратуры в соответствующее специализированное подразделение прокуратуры Украины", - сказал Рябошапка в четверг вечером в эфире программы "Право на власть", на телеканале 1+1.